Зеленский пообещал сделать из Украины "базу для покорения мира"

Читайте также

Зеленский пообещал сделать из Украины "базу для покорения мира"

443

Фото © РИА "Новости"

Такое заявление украинского лидера прозвучало в связи со 130-летним юбилеем со дня рождения русского авиаконструктора Игоря Сикорского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах сделать из страны плацдарм для дальнейшего покорения мира. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации инициатив. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира, — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина каждый год даёт миру новые таланты.

Заявление украинский лидер сделал в связи со 130-летним юбилеем со дня рождения русского авиаконструктора Игоря Сикорского, которого он назвал знаменитым украинцем, и напомнил, что тот родился в Киеве 130 лет назад.

Игорь Сикорский является создателем первых в мире четырёхмоторных самолётов "Русский витязь" и "Илья Муромец", истребителей, гидроплана, первого в мире серийного вертолёта R-4 и других летательных аппаратов.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×