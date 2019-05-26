Зеленский пообещал сделать из Украины "базу для покорения мира"

Такое заявление украинского лидера прозвучало в связи со 130-летним юбилеем со дня рождения русского авиаконструктора Игоря Сикорского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах сделать из страны плацдарм для дальнейшего покорения мира. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации инициатив. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира, — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина каждый год даёт миру новые таланты.

Заявление украинский лидер сделал в связи со 130-летним юбилеем со дня рождения русского авиаконструктора Игоря Сикорского, которого он назвал знаменитым украинцем, и напомнил, что тот родился в Киеве 130 лет назад.

Игорь Сикорский является создателем первых в мире четырёхмоторных самолётов "Русский витязь" и "Илья Муромец", истребителей, гидроплана, первого в мире серийного вертолёта R-4 и других летательных аппаратов.