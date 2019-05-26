СМИ сообщили о наращивании Турцией поставок оружия сирийской оппозиции

Такое решение Анкара приняла после того, как не смогла убедить Москву остановить эскалацию напряжённости в регионе.

Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции, которая выступает против поддерживаемой российской стороной армии Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, такое решение Анкара приняла после того, как не смогла убедить Москву остановить эскалацию напряжённости в регионе на встречах совместной контактной группы. По словам собеседников агентства, наступление правительственных войск провоцирует приток беженцев в Турцию.

Так, в числе поставок РСЗО "Град", противотанковые ракетные комплексы и управляемые ракеты, а также десятки бронированных машин.