Умер экс-премьер Таиланда Прем Тинсуланон

Смерть бывшего главы Тайного совета страны наступила в результате сердечной недостаточности.

Бывший премьер-министр Таиланда, экс-командующий армией и глава Тайного совета Таиланда Прем Тинсуланон скончался в возрасте 98 лет в Бангкокской больнице. Об этом сообщило Таиландское информационное агентство.

По его информации, смерть экс-премьера наступила в результате сердечной недостаточности. Тремя неделями ранее он председательствовал на свадебной церемонии короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) и королевы Сутхиды.

Прем Тинсуланон был главой Тайного совета при короле Таиланда с 1998 года. Он также был известен тем, что являлся одной из влиятельнейших фигур в таиландской политике. С 1980 по 1988 год Тинсуланон значился премьер-министром королевства, а в последний год председательствования он посетил Москву, встретившись с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым.