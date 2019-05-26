Автомобиль влетел в здание Театра Российской армии, погиб один человек

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Автомобиль влетел в здание Театра Российской армии, погиб один человек

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Автомобиль влетел в здание Театра Российской армии. Как стало известно Лайфу, в результате аварии погиб один человек.

По предварительным данным, всего в авто находилось шесть человек, трое из них выбрались самостоятельно, остальных пришлось вытаскивать с помощью специальных средств. Два человека были госпитализированы.

По некоторым данным, погибла девушка, которая сидела на переднем сиденье возле водителя. На месте работают экстренные службы.

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