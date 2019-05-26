Трамп заявил об успешном продвижении торговых переговоров с Японией

Он уже встретился с представителями японского бизнеса, а на сегодня у него запланирована игра в гольф с премьер-министром страны.

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном продвижении торговых отношений между США и Японией. Этого удалось достичь благодаря торговле сельхозпродукцией, сообщил в своём твиттер-аккаунте американский лидер.

— Торговые переговоры с Японией успешно продвигаются. Основная роль в них отводится торговле сельскохозяйственной продукцией и мясом, — написал Трамп.

Американский лидер уже встретился с представителями японского бизнеса. В понедельник он будет обсуждать вопросы торговли на официальных переговорах с премьер-министром Синдзо Абэ.

Накануне президент США приехал в Японию с самым продолжительным с 1992 года госвизитом. На сегодня у него запланирована игра в гольф и посещение турнира по сумо на Кубок императора.

Отметим, что также в программе президента США — приём у нового императора Японии Нарухито. Государственный визит Трампа продлится до 28 мая.