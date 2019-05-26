Сцена театра обрушилась в Китае, погиб ребёнок

Инцидент произошёл в тот момент, когда на площадке выстроилось большое число несовершеннолетних для того, чтобы сделать общую фотографию.

Ребёнок погиб, ещё 14 человек пострадали в результате обрушения сцены театра на востоке Китая, где проходит танцевальный конкурс. Об этом говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города.

Судя по кадрам, которые разместили китайские СМИ, обрушение произошло в тот момент, когда на сцене большое число несовершеннолетних детей выстроились для того, чтобы сделать общую фотографию. На площадку театра сразу выбежали зрители и начали оказывать первую помощь.

Сообщается, что ответственный за мероприятие задержан, ведётся расследование.