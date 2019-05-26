В Якутии задержали подростка, который дважды ранил школьного директора

Подозреваемый уже признал вину и теперь находится в изоляторе. А директор — в больнице.

В Якутии восемнадцатилетний подросток признался в нападении с ножом на директора Чаранской школы. Мужчина выжил, он находится в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, на 33-летнего школьного директора напали в ночь с пятницы на субботу в селе Борогонцы. Пользователи Сети сообщали, что мужчина пытался разнять подростков, которые избивали человека. В итоге один из участников драки ударил директора ножом два раза в живот.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.