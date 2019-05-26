Опубликовано видео с места пожара в Красноярском крае, где погибли трое детей

По версии следствия, возгорание произошло из-за того, что злоупотреблявший алкоголем 45-летний мужчина уснул, не потушив сигарету.

СК опубликовал видео с места пожара в частном жилом доме в деревне Скворцово Красноярского края, где погибло четыре человека, в том числе трое детей.

По версии следствия, злоупотреблявший алкоголем 45-летний мужчина уснул, не потушив сигарету, и из-за этого начался пожар в двухквартирном деревянном доме. В соседней квартире находились женщина и трое детей — два мальчика двух и шести лет, а также четырёхлетняя девочка.

— Когда началось возгорание, она выбежала из дома, однако детей вывести не удалось, — отмечают в СКР.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, для тушения пожара привлекались десять человек и четыре единицы техники.