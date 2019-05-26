Над Ростовским морем пронёсся смерч — видео

По словам местных жительниц, вихрь повалил деревья, оборвал провода и оторвал трубу дымохода в одном из домов.

Жители Ростова-на-Дону сняли на видео вихрь, который пронёсся над Ростовским морем — небольшим водохранилищем на северной окраине города.

Некоторые пользователи соцсетей написали, что заснятый вихрь не дотягивает до смерча, другие же сообщили о разрушениях.

— У родителей в доме вырвало трубу дымохода — упала на машину. У их соседей каменная колонна ворот разбита. И самих ворот нет, — написала местная жительница Анна Хребтова в комментариях под постом в паблике "Ростов Главный".

— Он не бесследно над морем прошёл, вдоль Ростовского моря повалило деревья и провода кое-где оборвало, — прокомментировала другая ростовчанка.

Ранее Лайф писал, что в Польше смерч разрушил более ста зданий.