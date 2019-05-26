Трамп сыграл в гольф с Абэ

Президент США Дональд Трамп сыграл в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Соответствующие фотографии опубликованы на страницах лидеров в "Твиттере".
Great morning of golf with Prime Minister @AbeShinzo at Mobara Country Club in Chiba, Japan! pic.twitter.com/EZeJ8znS51— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.
Компанию Трампу и Абэ составил профессиональный гольфист Исао Аоки.
令和初の国賓としてお迎えしたトランプ大統領と千葉でゴルフです。新しい令和の時代も日米同盟をさらに揺るぎないものとしていきたいと考えています。 pic.twitter.com/8ol8790xWY— 安倍晋三 (@AbeShinzo) 26 мая 2019 г.
После партии японский и американский лидеры отправились на турнир по сумо.
Как сообщалось ранее, в программе президента США — приём у нового императора Японии Нарухито. Государственный визит Трампа продлится до 28 мая.
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