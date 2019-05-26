Трамп сыграл в гольф с Абэ

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Трамп сыграл в гольф с Абэ

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В программе американского лидера также посещение турнира по сумо и приём у нового императора Японии Нарухито.

Президент США Дональд Трамп сыграл в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Соответствующие фотографии опубликованы на страницах лидеров в "Твиттере".

Компанию Трампу и Абэ составил профессиональный гольфист Исао Аоки.

После партии японский и американский лидеры отправились на турнир по сумо.

Как сообщалось ранее, в программе президента США — приём у нового императора Японии Нарухито. Государственный визит Трампа продлится до 28 мая.

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