Жена Овечкина раскритиковала болельщиков сборной России

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Жена Овечкина раскритиковала болельщиков сборной России

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Александр и Анастасия Овечкины. Фото © Instagram/nastyashubskaya

Девушка отметила, что нужно уметь достойно принимать поражения и ценить труд других людей.

Супруга нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия раскритиковала болельщиков национальной команды за негатив в адрес спортсменов.

В посте в "Инстаграме" девушка рассказала о разнице между некоторыми болельщиками российской сборной и поклонниками клубов НХЛ.

Для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах, — написала Овечкина.

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Самая большая разница между болельщиками российской сборной( не всех🙏🏻) и болельщиками клубов нхл, это то, что для российских болельщиков , если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах😉 нужно гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра🙌🏽удачи ребятам завтра🙏🏻#iihfworlds

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Супруга спортсмена призвала гордиться российскими хоккеистами, "которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения". Овечкина подчеркнула, что "нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей". Она пожелала всем добра, а российским хоккеистам — удачи в матче чемпионата мира за третье место.

При этом пользователи не помедлили с ответом.

Круто быть патриотом, проживая в США, — написали Овечкиной в комментариях.

Девушка ответила, что они с мужем живут в Америке, "потому что именно там лучшая хоккейная лига".

Наша сборная представляет страну, а не Национальную хоккейную лигу. Почувствуйте разницу, Анастасия! Вы русская? Для страны это трагедия. Как можно сравнивать НХЛ и Олимпийские игры или чемпионат мира? — написала другая пользовательница "Инстаграма".

Отметим, что сначала Овечкина отвечала на комментарии под постом, а затем закрыла их.

Напомним, 25 мая в полуфинале ЧМ сборная России по хоккею проиграла Финляндии. Сегодня национальная команда сыграет со сборной Чехии в матче за бронзовые медали мирового первенства.

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