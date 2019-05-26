В Бурятии спасли туриста, сломавшего ногу на пике Любви

Спасатели эвакуировали мужчину, который покорял пик Любви в Бурятии. Мужчина спускался с вершины, упал и сломал ногу, сообщила пресс-служба республиканского агентства по ГО и ЧС.
На помощь туристу в Тункинский национальный парк срочно отправили поисково-спасательный отряд из трёх человек.
— Обнаружив мужчину, спасатели оказали ему первую помощь: наложили шину на место перелома, — сообщает пресс-служба БРПСС.
Пострадавшего эвакуировали в посёлок Аршан, где передали его работникам скорой помощи.
Отметим, что пик Любви пользуется большой популярностью среди туристов. Согласно поверью, покорение горной вершины делает любовь крепче. Его высота составляет 2124 метра.
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