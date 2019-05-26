"Матерь драконов" отказалась сняться в "50 оттенках серого" из-за обнажёнки

Эмилию Кларк смутили откровенные сцены в мелодраме, однако позже она разделась для съёмок "Игры престолов".

Британская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", отказалась от роли в фильме "Пятьдесят оттенков серого" из-за того, что не хотела появляться в кадре без одежды. Об этом звезда рассказала журналу The Hollywood Reporter.

При этом Кларк предлагали исполнить главную роль — студентки Анастейши Стил. Персонаж ей понравился. Однако на тот момент актриса давно не снималась обнажённой. Кларк отметила, что вообще старается не участвовать в съёмках, где надо раздеваться. Зато после фигуру актрисы показали во всех подробностях в сериале "Игра престолов", когда та отказалась от дублёрши.

— Я пошла на это [съёмки обнажённой] только из-за характера персонажа, а не для того, чтобы парни оценивали мои внешние достоинства, — рассказала Кларк.

Ранее актриса заявляла журналистам, что может пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз показывали без одежды Мать драконов за всё время "Игры престолов". Отметим, что сериал шёл на протяжении восьми лет. Его премьера состоялась весной 2011 года, а последняя серия вышла 20 мая этого года. За несколько дней до её выхода 270 тысяч фанатов подписали петицию в адрес HBO с требованием переснять весь финальный сезон киносаги.