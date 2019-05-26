Евгений Цыганов сыграет водителя "икаруса" в фильме про Цоя

Создатели киноленты рассматривают два названия фильма: "Цой" и "47" — по названию невыпущенного альбома музыканта.

Актёр Евгений Цыганов сыграет водителя автобуса, столкновение с которым унесло жизнь лидера группы "Кино" Виктора Цоя, в фильме Алексея Учителя. Об этом режиссёр рассказал РИА "Новости".

Он отметил, что фильм имеет рабочее название "47" — по названию невыпущенного альбома Цоя. На Каннском кинорынке на российском стенде Made in Russia кинолента была представлена под названием "Цой".

— Выбор, скорее всего, будет между этими двумя вариантами, — рассказал Учитель.

Виктор Цой — основатель рок-группы "Кино". 15 августа 1990 года музыкант погиб в ДТП в Латвии, возвращаясь с рыбалки. Его "москвич" врезался в автобус, двигавшийся навстречу.