Во Франции призвали "покончить с антироссийской истерией"

Парламентарий подчеркнул, что санкции в отношении России вредят французской экономике.

Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар призвал "покончить с антироссийской истерией" и наладить отношения с Москвой, сообщает RT.

В запросе, направленном главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану, парламентарий обратил внимание на результаты расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашёл доказательств сговора между Россией и президентом США Дональдом Трампом.

Эврар считает, что история с якобы вмешательством России в выборы в США могла повлиять на решение Брюсселя продлить санкции в отношении Москвы.

— Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? — сказано в запросе депутата.

По словам ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергея Фёдорова, запрос Эврара говорит о нежелании части европейских политиков сохранять антироссийские санкции.

Ранее о необходимости прекратить "антироссийскую истерию" заявил глава французской левой партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон.

Отношения России и Запада осложнились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввёл санкции, Россия прибегла к ответным мерам. Кремль отвергает ряд обвинений Европы и США, указывая на их бездоказательность.