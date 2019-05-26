Выпускница вступилась за директора школы, ученики которой устроили БДСМ-маскарад

Одна из выпускниц владивостокской школы, ученики которой устроили так называемую БДСМ-вечеринку, вступилась за директора и преподавателей учреждения. По словам женщины, это хорошая школа и её сотрудники "не по своей вине стали героями всех топовых новостей в СМИ".

— Галина Федотовна (директор. — Прим. Лайфа) — учитель, организатор, директор, которого я знаю с детства, с моих 6 лет. Педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки. Увольнения таких специалистов нельзя допускать, — написала женщина в группе "Мы из Владивостока" в "Фейсбуке".

Она не стала оценивать действия самих школьников, но попросила всех неравнодушных поддержать директора и учителей "любым способом, который сочтёте правильным".

Как ранее сообщал Лайф, школьники из Владивостока устроили вечеринку перед последним звонком, которая вызвала скандал. Некоторые из подростков были полураздеты, а одна из девушек нарядилась в полицейскую форму. Школьники оправдались за маскарад, назвав его днём переодеваний. А в Сети появилась петиция в защиту участников вечеринки.

В отношении руководства учебного заведения, преподавателей и остальных детей, участвовавших в вечеринке, продолжается проверка. На трёх подростков составлены административные протоколы.