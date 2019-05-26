Илон Маск стал самым высокооплачиваемым главой компании в США

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний, который публикует газета The New York Times.

В 2018 году вознаграждение Маска за работу в компании, производящей электромобили, составило 2,28 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом заработок предпринимателя увеличился на 4,5 тысячи процентов.

Вторую строчку рейтинга занял главный исполнительный директор Discovery Inc Дэвид Заслав — в 2018 году он заработал 129 миллионов долларов, что на 207% больше, чем в 2017 году.

На третьем месте — Никеш Арора — главный исполнительный директор Palo Alto Networks. В 2018 году индийский бизнесмен заработал 125 миллионов долларов.

Ранее Лайф писал, что Илон Маск будет лично проверять корпоративные расходы сотрудников Tesla.