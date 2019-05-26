Иран предложил государствам Персидского залива заключить пакт о ненападении

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран намерен установить сбалансированные отношения с государствами Персидского залива и готов подписать пакт о ненападении. Слова министра приводит телеканал Al-Arabiya.
Выступая на пресс-конференции со своим иракским коллегой Мухаммадом Али аль-Хакимом, он отметил, что Иран будет противостоять любой агрессии, "будь то экономической или военной". Ирак, в свою очередь, заявил о готовности быть посредником в кризисе между Вашингтоном и Тегераном.
Али аль-Хаким подчеркнул, что экономическая блокада Ирана бесполезна.
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