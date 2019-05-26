В МИД РФ отреагировали на угрозы Украины о "гамбургских" санкциях

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В МИД РФ отреагировали на угрозы Украины о "гамбургских" санкциях

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Фото © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение украинского посла ввести против Москвы "гамбургские" санкции.

Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке, — заявила она в разговоре с РБК.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил России введением "гамбургских" санкций в случае невыполнения постановления Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.

Ранее трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна освободить 24 украинских моряков, задержанных после провокации Киева в Керченском проливе.

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