В МИД РФ отреагировали на угрозы Украины о "гамбургских" санкциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение украинского посла ввести против Москвы "гамбургские" санкции.

— Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке, — заявила она в разговоре с РБК.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил России введением "гамбургских" санкций в случае невыполнения постановления Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.

Ранее трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна освободить 24 украинских моряков, задержанных после провокации Киева в Керченском проливе.