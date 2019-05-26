Корвет "Гремящий" начали испытывать в водах Балтики

Специалисты проверят навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести.

Корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в Финский залив — проходить очередной этап заводских ходовых испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В морских полигонах Балтики проверят работоспособность систем и механизмов. Это обязательный этап в процессе строительства любого корабля.

Специалисты оценят радиотехническое вооружение "Гремящего", в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования. Также посмотрят на работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов и якорного устройства.

Напомним, предполагается, что корвет "Гремящий" в этом году будет передан ВМФ России и поступит на Тихоокеанский флот как носитель ракет "Калибр". Корабль спустили на воду для испытаний 21 апреля этого года.