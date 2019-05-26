Столтенберг убеждён, что Договор о РСМД ещё можно спасти

Он подчеркнул, что члены НАТО не стремятся к новой гонке вооружений и не хотят новой холодной войны.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убеждён, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно спасти.

По мнению Столтенберга, для этого необходима политическая воля, сообщает Welt am Sonntag.

— Времени остаётся всё меньше, но ещё не поздно, договор можно спасти. В 1987 году Москва показала, что в состоянии уничтожить крылатые ракеты в течение нескольких недель, — заявил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что члены альянса не стремятся к новой гонке вооружений и не хотят новой холодной войны. Он отметил, что НАТО сможет отстаивать свои интересы и проводить достойную доверия эффективную политику устрашения потенциального противника в мире без ДРСМД и в условиях большого количества российских ракет в Европе.

Ранее Столтенберг заявлял о необходимости попытаться улучшить отношения с Москвой и рассказывал, что из-за "ядерной угрозы" со стороны России альянс впервые за десятилетия примет новую военную стратегию.