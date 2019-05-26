Всё произошло в день завершения Международного Каннского кинофестиваля в месте, где останавливаются самые богатые гости.

Около Канн столкнулись две яхты, один человек погиб. Об аварии в Средиземном море сообщила в воскресенье газета Le Parisien.

Всё произошло накануне — в день окончания Международного Каннского кинофестиваля около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Место происшествия находится между островами Сент-Маргерит. Именно там встают яхты богатейших людей, которые приезжают на юг Франции для участия в званых обедах и прочих раутах, которые проходят в рамках фестиваля.

Одна из яхт стояла на якоре, другая начала движение и врезалась в стоящее судно. В итоге погиб член экипажа одного из судов — 29-летний британец. На место происшествия немедленно прибыли две группы спасателей, но мужчину не удалось спасти.

По сведениям газеты, обе яхты сильно пострадали. Их отбуксировали в порт.

Также сегодня из-за столкновения двух судов в Тихом океане пропало без вести четыре человека.