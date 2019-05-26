Момент мощного землетрясения засняли на концерте в Перу

Момент мощного землетрясения засняли на концерте певца Ezio в городе Риохе в Перу. Видео опубликовал пользователь JosePika на своём канале в "Ютубе".

На кадрах видно, что люди в панике пытаются понять, что произошло.

— Это был один из самых страшных моментов за всю мою жизнь, — пишут пользователи "Твиттера".

По последним данным, магнитуда землетрясения в Перу составила 8,0. Подземные толчки зафиксированы около 10:40 мск на глубине 119 км. Эпицентр находился в 85 км от города Лагунаса. В результате удара стихии обрушились старые дома, о пострадавших пока не сообщается.