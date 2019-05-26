Синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре

По данным метеорологов, в первый день лета температура сохранится на уровне 24–29 градусов.

Аномальная жара придёт в Москву на следующей неделе. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в среду, 29 мая, столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

В регионе местами будет ветрено — порывы могут достигнуть 12–17 метров в секунду. Жара сохранится и в четверг, ожидается до +31 градуса и возможен небольшой дождь.

В первый день лета температура сохранится на уровне +24...+29 градусов.

А сегодня жителей Москвы ожидает гроза и тёплая погода.