Лазарев отреагировал на новость о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев отреагировал на слухи, которые распространились по Сети, о том, что у него родилась дочь.

Информация ранее появилась в ряде телеграм-каналов, а также в некоторых СМИ. По их данным, радостное событие в семье Лазарева произошло "100%", однако публике об этом сообщат чуть позже.

При этом сам артист отреагировал на новости с юмором:

— Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! — рассказал Лазарев kp.ru.

Напомним, в 2014 году у Сергея Лазарева родился сын Никита, которого певец более двух лет скрывал от публики. По словам артиста, делалось это для того, чтобы не лишать ребёнка детства.