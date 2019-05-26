Братья Кличко проверили на прочность новый стеклянный мост в Киеве — видео

Скляну підлогу випробували!😉@Klitschko pic.twitter.com/Rj0PHvA37b— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 25 мая 2019 г.
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом, бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко, проверил на прочность стекло нового пешеходно-велосипедного моста в украинской столице, о чём сообщил в "Твиттере".
— Испытали стеклянный пол! — написал Кличко в комментарии к видеозаписи, на которой они с братом прыгают на мосту.
Градоначальник отметил, что стекло не боится нагрузок, — один квадратный метр такого покрытия выдерживает 1150 килограммов.
Длина нового моста, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов, — более 200 метров.
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