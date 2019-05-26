Братья Кличко проверили на прочность новый стеклянный мост в Киеве — видео

Мэр украинской столицы отметил, что стекло не боится нагрузок, так как один квадратный метр такого покрытия выдерживает 1150 килограммов.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом, бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко, проверил на прочность стекло нового пешеходно-велосипедного моста в украинской столице, о чём сообщил в "Твиттере".

— Испытали стеклянный пол! — написал Кличко в комментарии к видеозаписи, на которой они с братом прыгают на мосту.

Градоначальник отметил, что стекло не боится нагрузок, — один квадратный метр такого покрытия выдерживает 1150 килограммов.

Длина нового моста, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов, — более 200 метров.