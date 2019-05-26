Мадонна на Евровидении поселилась в гримёрке Сердючки

Украинский артист выразил мнение, что присутствию певицы из Соединённых Штатов на конкурсе были не особо рады.

Американская певица Мадонна, прибыв Тель-Авив в качестве гостя конкурса Евровидение, "заселилась" в гримёрку украинского артиста Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки. Об этом певец рассказал в интервью изданию "Стархит".

По словам Данилко, певица посчитала, что его гримёрка удобная и удачно расположена. Артист выразил мнение, что присутствию Мадонны на конкурсе были не особо рады.

— Синие лампочки ей там подкручивали, чтобы свет был более мягким. Занимались этим делом организаторы, и по их виду было заметно, что радости особой они не испытывают от присутствия Мадонны, одни проблемы, — говорит артист.

Данилко также предложил не ругать звезду за выступление, которое многие назвали провальным.

— Не надо воспринимать Мадонну как машину, учитывая к тому же её возраст, — отметил он.

Музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился 18 мая победой исполнителя от Нидерландов. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Певец остался доволен своим выступлением — он заявил, что не подвёл страну и показал достойный результат.