Появилось видео полёта американского истребителя, перекрашенного под Су-57

Появилось видео первого полёта истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске под российский Су-57. Ролик опубликовала пресс-служба авиабазы Неллис, где базируется необычный F-16.
Американцы прозвали самолёт "Призраком".
— Дайте нам знать, если вы мельком увидели "Призрак" в его первом полёте! Вот немного того, на что он способен! — гласит подпись к видео.
Как сообщал Лайф, самолёт принадлежит 64-й эскадрилье "Агрессор" ВВС США в штате Невада. Воздушные суда этого соединения играют роль условного противника во время учений.
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