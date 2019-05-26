Появилось видео полёта американского истребителя, перекрашенного под Су-57

F-16, который прозвали "Призраком", во время военных учений выполняет роль потенциального противника.

Появилось видео первого полёта истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске под российский Су-57. Ролик опубликовала пресс-служба авиабазы Неллис, где базируется необычный F-16.

Американцы прозвали самолёт "Призраком".

— Дайте нам знать, если вы мельком увидели "Призрак" в его первом полёте! Вот немного того, на что он способен! — гласит подпись к видео.

Как сообщал Лайф, самолёт принадлежит 64-й эскадрилье "Агрессор" ВВС США в штате Невада. Воздушные суда этого соединения играют роль условного противника во время учений.