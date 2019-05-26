Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи

По словам главреда RT, журналист показал миру правду и тем самым изменил мир к лучшему.

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж является величайшим журналистом современной эпохи, и он точно войдёт в историю. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

— Я считаю, что Ассанж — человек, который точно войдёт в историю, если мир ещё хоть немножко будет развиваться так, как мы привыкли, — сказала она.

По словам Симоньян, Ассанж показал миру правду и тем самым изменил его к лучшему.

Ранее Минюст США предъявил 17 новых обвинений основателю WikiLeaks. Ассанжа обвиняют "в преступлениях, связанных с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации".

А лондонский суд 1 мая приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. Рассматривается запрос США о его экстрадиции.