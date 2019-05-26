В Грузии чиновницу уволили из-за флагов РФ в День независимости

Министра образования Аджарии Ингу Шамилишвили уволили из-за российских флагов на шествии в Батуми, посвящённом Дню независимости Грузии. Об этом сообщает "Первый канал Грузинского телевидения".

Об отставке Шамилишвили рассказал председатель Правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, возложив на неё часть ответственности за произошедшее. Он подчеркнул, что население и сегодня продолжает "борьбу за свободу".

26 мая в Грузии ежегодно отмечается День независимости. В Батуми в этот день традиционно проводится Международный фольклорный фестиваль. В этом году в нём впервые принял участие детский ансамбль из Ростова. В город он приехал по приглашению грузинской стороны. По всей видимости, поэтому российские флаги и появились в колонне.

Сама Шамилишвили пока никак не прокомментировала информацию об увольнении.

Ранее Лайф рассказывал, как в Одессе националисты сожгли российский флаг перед концертом певицы Елены Темниковой.