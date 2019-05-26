В Подмосковье полицейские спасли из горящей квартиры семью с детьми

Стражи порядка подъехали под балкон дома, залезли на крышу и помогли спуститься сначала детям, затем их родителям.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Подольску спасли из огня семью с двумя детьми. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МВД уточнили, что речь идёт о сержанте полиции Илье Ефремове и старшем сержанте полиции Максиме Маркове. Они следовали по улице Калужской и заметили пожар в одном из многоквартирных домов. В здании, которое было охвачено густым дымом, они увидели мужчину, женщину и двоих детей, которые просили о помощи.

Путь к выходу из подъезда был охвачен пламенем, и тогда сотрудники постовой службы подъехали под балкон дома, залезли на крышу и помогли спуститься сначала детям, затем их родителям. Пожар ликвидировали прибывшие спустя время спасатели.

Ранее сообщалось, что в Омске полицейские спасли из горящего дома ребёнка и пенсионерку.