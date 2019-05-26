Пушков: "Покорение мира" Украиной — это как полёт на Марс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего сделать из страны "базу для покорения мира".

— Есть три но: гениев пока не видно; "покорение мира" Украиной — это как полёт на Марс; пока Украина — это скорее база для шествующих с факелами любителей Бандеры, — написал парламентарий в "Твиттере".

Уже ясно: Зеленский - продавец слов, надежд и красивых картинок. Он ими торгует лучше, чем Порошенко, но в рамках вторичной украинской политкультуры: «мы должны стать израильтянами..японцами..швейцарцами». Все заимствовано, включая частые цитаты Рейгана. Все извне. Ничего своего. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 мая 2019 г.

Пушков назвал Зеленского "продавцом слов, надежд и красивых картинок" и отметил, что нынешний президент Украины торгует ими лучше своего предшественника Петра Порошенко.

Как писал Лайф, в посте в "Фейсбуке" Владимир Зеленский назвал знаменитым украинцем авиаконструктора Игоря Сикорского, подчеркнув, что Украина каждый год даёт миру новые таланты.