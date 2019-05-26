Дуров сообщил об успешном тестировании блокчейн-платформы Telegram

Запуск продукта для платёжной системы и криптовалюты Gram запланирован на третий квартал 2019 года.

Мессенджер Telegram разослал письма инвесторам блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). В сообщениях говорится, что на данный момент платформа успешно проходит тестирование. И это первая официальная информация о ходе работ по TON, отмечает The Bell.

— Мы планируем запустить платформу в "боевом" режиме в третьем квартале 2019 года. Конкретная дата зависит от хода тестирования, — говорится в публикации.

Сроки запуска программы для платёжной системы и криптовалюты Gram переносятся уже в третий раз. Между тем платформа уже выдержала два теста: на отказоустойчивость при некорректных и мошеннических действиях, а также на обработку транзакций и смарт-контактов на единичных узлах сети. Её проверяет ограниченное число компаний.

Также в письме от Павла Дурова сообщается, что программный язык для управления транзакциями называется Fift.