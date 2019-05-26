Бузова предложила Киркорову выступить вместе на Евровидении

Артисты не скрывают свою дружбу и, судя по всему, готовят совместный творческий проект.

Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову спеть дуэтом на Евровидении. Она обратилась к поп-певцу в "Инстаграме".

— Ты, как и я, ничего и никого не боишься и идёшь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты Король, а я твоя королева. P. S. А по Евровидению... может, там и презентуем наш дуэт? — написала артистка.

К сообщению прикреплено видео, где Филипп Бедросович по просьбе певицы получает за неё статуэтку на премии RU.TV. Бузова сообщила, что находится в туре и не смогла поприсутствовать на церемонии в Москве. В тексте она также признала, что ценит дружбу с поп-звездой.