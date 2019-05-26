В Болгарии рухнул самолёт, есть погибшие

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В Болгарии рухнул самолёт, есть погибшие

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Фото © Dir.bg

Мужчина и женщина погибли при крушении небольшого самолёта в Софийской области Болгарии недалеко от города Ихтимана.

Как сообщает Novinite, вскоре после вылета самолёт начал вращаться, после чего рухнул и сгорел.

Пожарные и машины скорой помощи прибыли к месту спустя тринадцать минут после крушения, к тому моменту тела погибших сгорели. Причины падения самолёта выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, как в Болгарии у туристического автобуса сорвало крышу.

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