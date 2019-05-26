Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы

Поздравление пришлось по душе далеко не всем горожанам, и они попросили украинского лидера сводить на экскурсию по столице своего спичрайтера.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей и гостей Киева в Днём города. На своей странице в "Фейсбуке" он поделился воспоминаниями, отметив, что украинскую столицу отличают запахи липы и шаурмы.

— Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущей липы и шаурма возле метро, — говорится в публикации.

Такие поздравления пришлись по душе далеко не всем киевлянам.

— Шаурма?! Я родилась и выросла в Киеве <…> — городе каштанов и соборов, городе счастья и печали, городе революций свободы и побед! Ша-ур-ма?! — возмущается Olesya Naumovska.

— Господи, сводите своего писателя в ботанический сад, он, бедный, ничего, кроме шаурмы и лип, не видел и не знает о Киеве, — говорит Наталия Пилипенко.

— Всю жизнь прожила в Киеве и даже не догадывалась, что запах шаурмы возле метро — это уже символ города, — пишет Алёна Маценко.

При этом в обращении Зеленского также уточняется, что в Киеве не всё идеально, но именно это и делает украинскую столицу живой — "не декоративной, а настоящей".