Один человек погиб и 11 пострадали при мощном землетрясении в Перу

Один человек погиб, 11 пострадали в результате землетрясения магнитудой 8,0, которое произошло в Перу. Об этом со ссылкой на Национальный центр по чрезвычайным ситуациям сообщает La Republica.

Как уточнятся, жертвой землетрясения стал мужчина — он погиб от падения камней в регионе Кахамарка.

#AHORA Información de la @PoliciaPeru en #Yurimaguas da cuenta sobre derrumbes de casonas en AA.HH. Las Praderas. Asimismo, en barrio de Macao, en el distrito de San Lorenzo, provincia Datem del Marañón, policías brindan protección y calma a población afectada. pic.twitter.com/gAc9UbNU1t — Mininter Perú (@MininterPeru) 26 мая 2019 г.

Как сообщал Лайф, эпицентр подземных толчков находился в 75 километрах от города Лагунаса, очаг залегал на глубине 109,9 километра. Момент мощного землетрясения засняли на видео.