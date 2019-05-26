Один человек погиб и 11 пострадали при мощном землетрясении в Перу

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Один человек погиб и 11 пострадали при мощном землетрясении в Перу

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Фото © Twitter / MininterPeru

Один человек погиб, 11 пострадали в результате землетрясения магнитудой 8,0, которое произошло в Перу. Об этом со ссылкой на Национальный центр по чрезвычайным ситуациям сообщает La Republica.

Как уточнятся, жертвой землетрясения стал мужчина — он погиб от падения камней в регионе Кахамарка.

Как сообщал Лайф, эпицентр подземных толчков находился в 75 километрах от города Лагунаса, очаг залегал на глубине 109,9 километра. Момент мощного землетрясения засняли на видео.

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