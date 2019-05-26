Неизвестные захватили очередной храм УПЦ на Украине

О пострадавших пока не сообщается. Однако в местной епархии сообщили, что "религиозную общину прижали".

На Украине в селе Васлововцы неизвестные сорвали ворота и ворвались на территорию храма канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщила Черновицко-Буковинская епархия в своём "Фейсбуке".

— Срочно! В Васлововцах сорвали ворота. Ворвались на территорию. Религиозную общину прижали к двери храма, — указано в заявлении.

Не так давно в Винницкой области вандалы ограбили и осквернили ещё один храм УПЦ.

Давление на каноническую церковь на Украине возросло после того, как патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской "новой церкви", которую возглавил "митрополит" Епифаний Думенко.

После этого сообщения о происшествиях в храмах всплывают в Сети регулярно. Так, в апреле сторонники "новой церкви" захватили храм в селе Полесском Ровенской области.