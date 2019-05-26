Учёные узнали, у кого чаще всего развивается рак желудка

Американские учёные рассказали, что мужчины рискуют заболеть раком желудка в два раза больше, чем женщины. Болезнь характерна для людей среднего возраста или пожилых. Об этом написал портал Cancer.net.

Большую роль в появлении заболевания играет сниженная экспрессия гена RNF43, а также вредные привычки — алкоголь и курение. Табачный дым и продукты горения попадают не только в лёгкие, но и частично в желудок, повреждая клетки его слизистой оболочки.

При этом учёные отметили, что рак желудка возникает чаще у тех, кто употребляет в пищу много соли, крахмала, маринованные и копчёные продукты и пренебрегает свежими фруктами и овощами. Лайф уже рассказывал, что в продуктах к тому же содержатся добавки, вызывающие рак.

Средний возраст мужчины, которому диагностировали рак желудка, равен, если верить статистике специалистов, 68 годам. После постановки диагноза большинство мужчин при должном лечении живёт ещё в среднем пять лет. Но если рак распространился за пределы кишечника, то выживаемость составляет всего 5%.

Но медики уже научились продлевать жизнь пациентов с раком желудка до нескольких лет вместо пары месяцев, как это было ранее.