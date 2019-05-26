В аэропорту Пулково приземлился самолёт с отказавшим двигателем

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В аэропорту Пулково приземлился самолёт с отказавшим двигателем

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Фото © VK / blog_fiesta

В аэропорту Пулково благополучно приземлился Airbus A330 китайской авиакомпании Hainan Airlines, у которого отказал левый двигатель.

Было подозрение на возгорание, пилот сообщил об этом диспетчеру. Это подозрение не подтвердилось, выяснилось, что двигатель отказал, — сообщил Лайфу директор Центра оперативного управления аэропорта Пулково Андрей Дробович.

По данным телеграм-канала Life Shot, самолёт, на борту которого находился 251 пассажир, прилетел в Санкт-Петербург из Пекина.

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