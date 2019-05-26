В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов

Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше. Около 70 граждан Украины были эвакуированы, они не пострадали.
В TVN24 сообщили, что автобус принадлежал украинскому перевозчику.
— В двигателе начался пожар, и автобус сгорел полностью. Прожёг дыру в асфальте, — говорится в сообщении.
Теперь участок трассы будут ремонтировать. Людям предоставили запасной транспорт.
Ранее Лайф сообщал, что в Болгарии у туристического автобуса сорвало крышу. Пострадавших нет.
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