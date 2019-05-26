В российских магазинах хотят уменьшить число ценников

В магазинах в России может уменьшиться число ценников. Подготовленный Министерством промышленности и торговли документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы инициативы считают возможным разрешить продавцам использовать единый ценник для похожих товаров одного производителя, которые продаются по одинаковой цене, но представлены в разных вариациях (например, глазированные сырки одной марки с разными вкусами).

По предварительным подсчётам, единые ценники помогут торговым точкам экономить в среднем около двух миллиардов рублей ежемесячно. Покупателям при этом будет легче ориентироваться в стоимости товаров.

Ранее Лайф рассказывал об уловках маркетологов, которые заставляют потребителей покупать больше.