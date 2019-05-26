Воробьёв продолжит работу на посту тренера в хоккейной сборной России

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Воробьёв продолжит работу на посту тренера в хоккейной сборной России

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Фото: © РИА "Новости" / Александр Вильф

Наши спортсмены сегодня завоевали на чемпионате мира бронзовые медали, обыграв чехов.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Илья Воробьёв продолжит работать тренером российской сборной, ведь "у него контракт".

— Вся хоккейная семья должна разобраться, в чём недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Илья Воробьёв продолжит работу в сборной России, — сказал Третьяк РИА "Новости".

Сборная России сегодня завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в Словакии, обыграв команду Чехии по буллитам. Счёт 3:2.

Напомним, Воробьёв стал главным тренером хоккейной сборной 1 июня 2018 года.

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