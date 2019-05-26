В Петербурге проходит чемпионский парад "Зенита" на воде — видео

Футболисты и тренерский штаб "Зенита" отправились на прогулку на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга в рамках чемпионского парада. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места мероприятия.

Флотилию из семи судов возглавляет теплоход с символикой клуба. Он стартовал от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова и бросит якорь на Фонтанке, у Шереметевского дворца. Футболисты высадятся на берег и пересядут в золотой автобус, который направится в сторону Адмиралтейства.

Напомним, что "Зенит" стал чемпионом России сезона-2018/19. О своём чемпионстве футболисты узнали, находясь в самолёте, когда команда возвращалась из Грозного после гостевого матча 27-го тура РПЛ с "Ахматом".