В Швеции в пожаре погибло 100 тысяч кур

Около 100 тысяч кур сгорели заживо в пожаре на птицефабрике в шведском муниципалитете Лидчёпинг, сообщает SVT Nyheter.
Как уточняется, пожарные не могли спасти птиц, так как к моменту их приезда на место инцидента два здания фермы были полностью охвачены огнём. В одном из них находились куры, в другом — стойла с кормом.
Спасателям удалось взять огонь под контроль. Люди в результате инцидента не пострадали.
Ранее Лайф сообщал, что во Франции при пожаре на ферме сгорело 30 тысяч цыплят.
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