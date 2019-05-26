В Литве завершился второй тур выборов президента

Второй этап президентских выборов и выборов депутатов в Европарламент завершился в Литве 26 мая. Граждане страны отдавали голоса за одного из двух претендентов на пост главы государства, а также выбирали 11 будущих евродепутатов.

По данным председателя Главной избирательной комиссии Лауру Матьёшайтите, в ходе избирательной процедуры серьёзных нарушений зафиксировано не было.

— Согласно предварительным данным, в воскресенье проголосовало 42,69% избирателей. С учётом досрочно проголосовавших 10,74% суммарная явка составляет 53,43%, — цитирует Матьёшайтите ТАСС.

Отмечается, что результаты голосования позднее появятся на сайте Главизбиркома. При этом сначала назовут имя президента, а затем — евродепутатов.

Напомним, во втором туре президентских выборов встретились 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. По результатам первого тура Науседа набрал 31,52% голосов избирателей, а Шимоните — 26,76%.