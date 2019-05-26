Максакова извинилась перед экс-мужем за обвинения в убийстве Вороненкова

Вдова убитого на Украине экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова извинилась перед своим бывшим гражданским супругом Владимиром Тюриным, которого обвиняла в гибели мужа.

— Я уже говорила, что, если это окажется неправдой, я буду готова принести свои извинения. Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения… Я думаю, из моего поведения, из того, что я пошла в суд, выступила, он же, наверное, понимает, что это и есть "прости", — сказала оперная певица в интервью телеканалу НТВ.

Максакова заявила, что длительное время была вынуждена молчать из-за подписки о неразглашении. После того как в марте 2017 года в Киеве был убит её супруг Денис Вороненков, она прекратила общение с Тюриным, которого назвала заказчиком преступления. Теперь Максакова надеется на встречу с отцом своих старших детей.

В апреле после второго тура президентских выборов на Украине стало известно о том, что Максакова резко изменила показания по делу об убийстве Вороненкова. Певица заявила, что подозреваемый Владимир Тюрин, как и ФСБ, не имеют никакого отношения к убийству экс-депутата Госдумы.