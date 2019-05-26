Гройсман решил не объединяться с Порошенко на парламентских выборах

Заявивший ранее о намерении уйти в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что на предстоящих выборах в Верховную раду не планирует объединяться с экс-главой государства Петром Порошенко.

При этом он отметил, что к нему обращались с подобной инициативой.

— Такие предложения были от (бывшего. — Прим. Лайфа) президента, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение: я буду идти самостоятельно. И это решение для меня является окончательным, — цитирует Гройсмана украинский портал "Факты".

Свою позицию он объяснил тем, что он и Порошенко — "разные".

Кроме того, он заявил, что хочет, чтобы украинцы жили "в безопасности и достатке".

Ранее Гройсман объявил о создании своей партии — "Украинская стратегия".

Напомним, 20 мая Гройсман объявил о своей скорой отставке. В случае если Рада удовлетворит его решение, в отставку будет отправлено и всё его правительство. К слову, уйти кабмину предложил и новый президент Незалежной Владимир Зеленский.