В Харькове рыбак погиб из-за удара молнии в удочку

Читайте также

В Харькове рыбак погиб из-за удара молнии в удочку

1

Фото © Pixabay

Молния, попавшая в спиннинг, стала причиной смерти 29-летнего рыбака в городе Харькове. Соответствующее объявление было опубликовано пресс-службой Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как уточняется, в скорую помощь обратились люди, заметившие на берегу реки Уды мужчину без сознания.

Бригада прибыла на место происшествия через три минуты и обнаружила мужчину 29 лет с признаками биологической смерти. При выяснении обстоятельств установлено, что молния попала в его спиннинг, — отметили в сообщении.

Врачи призвали украинцев быть осторожными и не прятаться под деревьями в грозу.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×