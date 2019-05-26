В Харькове рыбак погиб из-за удара молнии в удочку

Молния, попавшая в спиннинг, стала причиной смерти 29-летнего рыбака в городе Харькове. Соответствующее объявление было опубликовано пресс-службой Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как уточняется, в скорую помощь обратились люди, заметившие на берегу реки Уды мужчину без сознания.

— Бригада прибыла на место происшествия через три минуты и обнаружила мужчину 29 лет с признаками биологической смерти. При выяснении обстоятельств установлено, что молния попала в его спиннинг, — отметили в сообщении.

Врачи призвали украинцев быть осторожными и не прятаться под деревьями в грозу.