"Единая Россия" рассмотрит вопрос о нападении главы района Хакасии на журналиста

Вместо того чтобы отвечать на не самые приятные вопросы, чиновник решил повалить корреспондента на пол.

Комиссия по этике партии "Единая Россия" рассмотрит вопрос о нападении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24" Ивана Литомина и в ближайшее время вынесет соответствующее решение. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии, замсекретаря Генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко.

Он отметил, что, несмотря на всю сложность вопросов, член партии, особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них. Ревенко извинился перед всем журналистским сообществом за выходку Зайцева.

— Хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии "Единая Россия" соберётся, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева, — заявил Ревенко.

Отметим, что корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" Иван Литомин задал вопрос об условиях жилья погорельцев, пострадавших от пожаров четырёхлетней давности. Вместо того чтобы ответить на вопрос, чиновник решил повалить корреспондента на пол, а находившиеся в этот момент рядом заместители пытались закрыть камеру.